Житель Приморья погорел на двух 5-литровых бутылках с марихуаной

Мужчине грозит до 10 лет в колонии

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Правоохранители Надеждинского района Приморского края в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью!» получили информацию о том, что житель поселка Тавричанка хранит наркотики; информация подтвердилась в ходе обыска, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД. При осмотре подвального помещения, расположенного в многоквартирном доме, были найдены и изъяты две полимерные бутылки по пять литров каждая, внутри которых было вещество растительного происхождения. Экспертизой было установлено, что это каннабис (марихуана) общей массой 1,6 килограммов (является крупным размером наркотического вещества).

Задержан 44-летний житель поселка Тавричанка. Он пояснил, что эти наркотики принадлежат ему и предназначались для личного употребления.

Возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Фигуранту грозит до десяти лет колонии.