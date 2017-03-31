Во Владивостоке наградили «соловушек»

В конкурсе приняли участие 75 детей из 9 учебных заведений

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке во Дворце детского творчества прошел открытый городской конкурс юного вокалиста «Соловушка». В конкурсе приняли участие 75 детей из 9 учебных заведений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Впервые конкурс был организован 1997 году по инициативе руководителя детской хоровой студии «Камертон» Натальи Лифановой, и в этом году он отмечает свой 20-летний юбилей. Конкурс проводится один раз в два года и призван содействовать выявлению талантливых, одаренных детей и повышению профессионального уровня учащихся и педагогов дополнительного образования.

В этом году ставка была сделана на академическое пение. Председателем конкурсной комиссии уже на протяжении 10 лет является заслуженная артистка России, солистка Приморской филармонии Светлана Соколова. В жюри вошли педагоги кафедры сольного пения и оперной подготовки ДВГИИ: профессор, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Воронин и доцент Валентина Рубан.

Участники конкурса были представлены в трёх возрастных группах, в каждой из которых выбрали лучших вокалистов, дуэт и трио. Кроме того, учреждена и тематическая номинация «Произведения приморских авторов». В рамках конкурса «Соловушка» самые маленькие участники 5-7 лет были выделены в отдельную группу «Соловушкины дети». По традиции после объявления результатов конкурса в большом зале Дворца детского творчества прошел большой гала-концерт лауреатов.