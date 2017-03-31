Путин заявил о готовности встретиться с Трампом в Финляндии

Президент РФ высказал свои пожелания

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Президент России Владимир Путин заявил, что готов встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом на арктическом саммите, который должен состояться в Финляндии. При этом он подчеркнул, что эта встреча должна быть хорошо подготовлена, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Как отметил президент, если встреча будет хорошо подготовлена, то он будет рад принять в ней участие.



«Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на «двадцатке» (в Германии в июле текущего года), думаю, что такая встреча (с президентом США) может состояться», - отметил глава государства.



Кроме того, Путин упомянул и о Финляндии: «Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки - очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий».



В свою очередь президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна «была бы очень рада иметь возможность провести подобный саммит».



Ранее, 29 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что лидеры России и США встретятся, когда это будет удобно обеим сторонам.



В Кремле ранее сообщалось, что российский и американский президенты должны встретиться на саммите «большой двадцатки», который состоится в Гамбурге в июле.