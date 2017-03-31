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Общество

Компания сестер Олсен вернет стажерам деньги за бесплатную работу

Неоплачиваемые стажировки становятся в США проблемой
Фото: Peopletalk Фото: Peopletalk
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Американская компания The Row, принадлежащая актрисам Мери-Кейт и Эшли Олсен и владеющая одноименным брендом одежды и аксессуаров, урегулировала судебный иск и выплатит 185 стажерам по $530, или в сумме $98 тысяч - а также компенсирует им судебные расходы на сумму $41 тысяча, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом пишет MarketWatch.

В 2015 году сестрам Олсен предъявила иск одна из стажеров, Шахиста Лалани. Она заявила, что бесплатно работала пять месяцев по 50 часов в неделю в их компании The Row. Девушка утверждала, что бесплатно выполняла ту же работу, что и штатные сотрудники. Позже к иску присоединились другие стажеры, и он стал коллективным.

Это дело стало лишь одним из множества исков, выдвинутых за последнее время ко многим известным компаниям. Истцы заявляют, что неоплачиваемые стажировки нарушают законодательство США о минимальной заработной плате.

Согласно американскому трудовому законодательству, неоплачиваемые стажировки должны иметь образовательное значение и являться полезными для стажера, при этом стажеры не должны выполнять обязанности основных сотрудников и им не гарантируется прием на работу по окончании стажировки.

По данным Национальной ассоциации колледжей и работодателей США (National Association of Colleges and Employers, NACE), популярность стажировок в стране растет - 97% крупных работодателей устраивают оплачиваемые и неоплачиваемые стажировки, а общее количество практикантов в год варьируется от 1 до 2 млн человек.

Опрос студентов, проведенный NACE в 2016 году, показал, что вероятность получить работу после оплачиваемой стажировки значительно выше - 72% против 44%, - чем после неоплачиваемой практики.

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