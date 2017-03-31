Пить кофе перед тренировкой запрещено, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Швейцарские ученые в ходе исследования выяснили, что кофеин негативно сказывается на эффективности во время занятий фитнесом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VistaNews.

Как оказалось, одна чашка кофе способна значительно снизить способность кровеносной системы качественно выполнять свои функции. Из-за этого результаты от физических упражнений будет минимальным.

Специалисты провели исследование, участниками которого стали 18 молодых здоровых людей. Добровольцы начали употреблять кофе, причем его уровень отличался от привычной нормы для среднестатистического человека. Результат показал, чем больше кофеина находилось в крови, тем ниже наблюдался уровень опорно-двигательной системы, поэтому эффективность от занятий физическими упражнениями падал практически до нуля.

По словам ученых, некоторые из респондентов не могли продолжить принимать участие в эстафете по горной местности, ставшей одним из необходимых условий физических упражнений. Это вызвано тем, что активность кровеносной системы при нагрузке, сравнимой с альпинистской, должна быть на высоком уровне. После употребления 200 миллиграмм кофеина способность кровотока упала почти до нуля.