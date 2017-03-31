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Детсады, школы и лагеря Приморья за год оштрафованы на 7 миллионов рублей

Проведено более 1,2 тысячи проверок Роспотребнадзора
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В Приморье за 2016 год было проведено более 1,2 тысячи проверок Роспотребнадзора в различных детских и подростковых учреждениях (из них более 900 - внеплановые), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. С лабораторно-инструментальными исследованиями проведено 783 обследований (63%).

В школах проведено 370 проверок, в детских садах - 444, в организациях дополнительного образования - 23, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 31 проверка.

Было исследовано в лабораториях:

- 748 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям;

- 2 442 пробы питьевой воды по микробиологическим показателям;

- 396 проб воды из чаши бассейнов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели;

- 663 пробы почвы и песка по паразитологическим показателям;

- 141 проба готовых блюд по санитарно-химическим показателям;

- 1 777 проб готовых блюд по микробиологическим показателя;

- 1 101 проба готовых блюд на калорийность;

- 198 проб на вложение витамина «С»;

- 324 пробы на качество термической обработки.

Проведено 15 199 замеров мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей.

В ходе проверок контролировалось также санитарно-эпидемиологическое состояние пищеблоков, рационы питания, качество и безопасность исходных продуктов и готовых блюд. В детсадах, в летних лагерях горячим питанием охвачено 100% детей. Охват горячим питанием школьников в 2016 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 6,2% и составил 81,0%; охват горячим питанием учащихся начальных классов составляет 99,9%.

По сравнению с предыдущими годами в 2016 году снизилось число объектов, не отвечающих гигиеническим требованиям по параметрам микроклимата (с 8,7% до 5,5%), уровню шума (с 2,2% до 0%), уровню электромагнитного излучения (с 11,3 до 3,5%), по уровням освещенности (с 31,8%  до 17,9%).

Составлено 1 562 протокола об административном правонарушении, в том числе 142 протокола на юридическое лицо. Общая сумма наложенных штрафов составила - 7 миллионов 177 тысяч рублей.

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