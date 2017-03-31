Специалисты выяснили, какие фрукты и ягоды являются самыми опасными в мире

Пестициды негативно сказываются на организме человека

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования узнали, какие ягоды опасны для здоровья человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Специалисты установили, что самой опасной ягодой можно считать клубнику, так как в ней содержится большое количество пестицидов. На втором месте оказались яблоки и шпинат. А на третьем – нектарины, вишня, груши, персики и виноград.

Меньшего всего вредных химикатов содержится в картофеле, томатах и сладком перце.

По словам ученых, около 70% всех фруктов и овощей подвергаются химической обработке, вредящей здоровью человека.

Самыми безопасными для организма человека являются киви, грейпфруты, авокадо и ананасы, а также спаржу, капуста, баклажаны и лук. По мнению научных работников, эти овощи не будут вредить здоровью детей и взрослых.