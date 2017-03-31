Афиша культурных событий с 1 по 7 апреля

Программа мероприятий

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

«Приморский государственный объединенный музей имени Арсеньева» (Владивосток, ул. Светланская, 20):

Ежедневно с 10.00 до 19.00 проходят выставки:

Выставка «lENIN. Образ вождя» в России единая общепринятая интерпретация ленинизма с середины 1980-х годов подверглась переосмыслению. Но нельзя отрицать, что Ленин был одним из наиболее влиятельных политиков своего времени. Его деятельность кардинально отразилась на ходе истории не только своей страны, но и всего мира.

Выставка «Заповедное ожерелье Амура», подготовленная WWF России. На ней представлены 92 фотографии из 23-х федеральных особо охраняемых природных территорий бассейна Амура, дающих представление об их животном и растительном мире.

Выставка «В память о Саше». Воспоминания о юности Александра Фадеева. В 2016 году исполнилось 115 лет со дня рождения и 60 – со дня смерти писателя Александра Фадеева, ставшего одним из символов Приморья. Выставка показывает писателя в начале жизненного и профессионального пути, когда он принимал много важных решений: с кем дружить, кого любить, за что бороться. Тогда Александр Фадеев был просто Сашей...

Постоянные экспозиции о Приморском крае: «Природа Приморского края», «Погребальный комплекс князя Эсыкуя», «Археология Приморья», «Мир традиционной культуры коренных народов Приморья: удэгейцы, нанайцы, орочи», «Кабинет исследователя: Продвижение России на восток в XVII-XIX веках», «Время Людей», «Элеонора Прей. Письма из Владивостока».

Выставка «Из интерьеров старых домов Владивостока…» – предметы начала-середины XX века из интерьеров владивостокских семей: Сибирцевых, Соллогубов, Горшениных, Турунтаевых, Захаровых. Одним из уникальных предметов, представленных на выставке, является письменный стол Адольфа Даттана, известного предпринимателя и общественного деятеля, управляющего делами Торгового дома «Кунст и Альберс» на Дальнем Востоке. Выставка работает в залах первого этажа главного корпуса Приморского музея, где ранее располагался магазин Торгового дома «Чурин и Ко».

Выставка «Магия клинка» – холодное оружие и защитное вооружение воинов России, стран Европы и США, Японии, Индо-Персидского региона, Китая конца XVIII–начала XX века. Коллекция формировалась с конца XIX века. У истоков её создания стояли члены Общества изучения Амурского края, офицеры Сибирской военной флотилии, ученые, исследователи, общественные деятели. В последующем коллекция пополнялась жителями Приморского края и Владивостока, которые находили холодное оружие на чердаках и в подвалах старых домов. Отдельные предметы коллекции переданы в музей Государственным историческим музеем и Владивостокской таможней.

Выставка «Первая. Забытая».

Музейные квесты «Юные исследователи».

31 марта в 15.00 – мастер-класс по созданию открыток «Крадущийся тигр, затаившийся филин».

Ребята узнают о редких животных Приморского края, на основе экспозиции музея. Нарисуют настоящую почтовую открытку, при помощи специальной технологии, которую можно будет отправить по почте в любой уголок России.

1 и 2 апреля с 10:00 до 17:00 – акция! Семейный лабиринт: по музею всей семьёй. Акция придётся по душе, как родителям, так и детям. Дети до 12 лет – вход на программу свободный.

Семейный лабиринт – игровой маршрут по шести залам музея, в каждом из которых участников ждут задания – интересные не только для детей, но и для взрослых. Каждый зал – это определенный этап, проходя который происходит знакомство с музеем и его экспонатами самым неожиданным способом.Ребенок вместе со своей «командой» получает маршрутный лист с указанием этапов. Все задания разделены по возрастным категориям от 2 до 12 лет. Начать игру можно с любого этапа и пройти столько, сколько позволяют возраст и желание участников. Сотрудники музея всегда готовы прийти на помощь «команде» в случае затруднений.

Участвовать в программе приглашаются дети с родителями, бабушками и дедушками, тётями и дядями, старшими братьями и сестрами. На выходе из «лабиринта» детей ждёт диплом, который займет достойное место в вашем семейном архиве.

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Дом чиновника Суханова (ул. Суханова, 9):

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Очарование старинной куклы» – будут представлены барышни конца XIX – начала XX веков. Фарфоровые красавицы, которые когда-то украшали покои аристократов, сегодня хранятся в частной коллекции профессионального антиквара Алёны Смышляевой во Владивостоке.

Выставка «Война в кружевах» об истории Семилетней войны посредством кукольных миниатюр. «Солдатики» трёх армий, участвовавших в ключевых сражениях Семилетней войны, будут демонстрироваться поэтапно: армии России, Франции, Австрии, Пруссии и Англии. Все солдаты выполнены из пластилина и проволочного каркаса. Часть экспонатов – ружья солдат и пушки – действующая и способна по-настоящему «стрелять». С 10 по 28 февраля будет представлена армия России: 3 вида воинских соединений, 80 пехотинцев, 58 конных всадников. Автор-создатель коллекции, Константин Ворожбит, сотрудник Приморского музея, более 30 лет занимается созданием военной миниатюры. Всего в его коллекции 1154 солдатика, более 500 из которых – конные.

Постоянные экспозиции о жизни семьи провинциального чиновника, вице-губернатора, статского советника Александра Суханова.

Исторические фотосессии. Фотосессии в стиле второй половины XIX века или 30-40-х годов XX века. Бальные платья и аксессуары предоставляет студия исторического танца «Олирна».

Заказные детские программы: «Чистописание», «Чайная история», «В гостях у семьи статского советника», «Дотянуться до звёзд»; а также игры-квесты: «Сыщики Владивостока» и «Поход гимназистов».

1 апреля в 12.00 – Диафильм «Бременские музыканты» в программе «Волшебный фонарь».

В век компьютеров, сотовых телефонов, 3D-телевизоров, интерактивных игрушек предлагаем детям просмотр диафильмов любимых сказок, рисование сказочных героев под музыкальное сопровождение, чтение и инсценировку прочитанной сказки. Просмотр диафильмов современные дети буквально принимают за волшебство, которое делает обычный день особенным…

2 апреля в 12.00 − экскурсия для детей «Традиции дома Сухановых».

Все стороны быта русской семьи начала ХХ века в реконструкции интерьера старинного дома провинциального чиновника, вице-губернатора и статского советника.В 13.00 – экскурсия на английском языке для иностранных посетителей

В 14.00 – семейная программа «Дотянуться до звёзд». В семье Сухановых были свои учёные, причастные к космосу, – академик Российской академии космонавтики Циолковского, учёный-астроном Александр Григорьевич Суханов. В комнате мальчиков хранится первый телескоп Суханова. Программа «Дотянуться до звезд» познакомит детей с астрономией. С помощью домашнего планетария можно изучать карту небесного свода, изучать созвездия и просто наслаждаться великолепным видом. Красота звёздного неба не оставит равнодушными и детей, и взрослых.

В 14.00 – Музыкальная гостиная: «Всё напоминает о тебе…» – старинные и современные романсы и лирические песни в исполнении Александра Потопяка, Александра Левенко, Галины Усольцевой и Елены Черняевой.

Дом путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Экспозиция «Портрет семьи Арсеньевых» – жизнь исследователя с мировым именем, писателя, путешественника и его семьи в интерьере и личных вещах.

Выставка «Этнографические сумочки из Олгон-Горинской экспедиции Владимира Арсеньева». Коллекционные предметы, возраст которых насчитывает более 100 лет, впервые представлены публике после тщательной профессиональной реставрации. Теперь все желающие могут полюбоваться тонкой работой эвенкийских мастериц конца XIX – начала XX веков, заглянув в Дом путешественника Арсеньева.

Выставочный проект «Окно музея». Серия необычных мини-экспозиций представлена в Доме путешественника Арсеньева (ул. Арсеньева, 7б). Чтобы познакомиться с экспонатами, не нужно заходить в Музей − они расположены в окне, и каждый случайный прохожий, направляясь по своим делам, становится «посетителем» выставки.

31 марта в 16.00 – программа «Бесплатный кино-Театр». Показ фильма-спектакля Московского театра Сатиры «Маленькие комедии большого дома».

1 апреля в 12.00 − экскурсия для маленьких.

Дети познакомятся со старинными вещами, которые использовались в быту, и узнают, для чего они были нужны. Узнают, какими приборами пользовался путешественник в экспедициях и как жили народы, которых он встречал в тайге. В конце экскурсии – просмотр старого познавательного мультипликационного фильма о сказках дальневосточных народов (Япония, Китай, Индия, Монголия, аборигены Дальнего Востока) и других народов Мира.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника. Атмосфера этого дома-музея удивительна – находясь в нём, начинаешь понимать страсть Владимира Арсеньева к изучению неизведанного, проникаться его отношением к жизни и семье. Хозяин этого дома – выдающийся путешественник и учёный, географ и ботаник, известный этнограф и историк, прославленный краевед и топограф, прекрасный писатель и экономист.

2 апреля в 11.00 − экскурсия-квест «Загадочный дом». Необычная экскурсия с элементами квеста по Дому путешественника. Дети знакомятся с предметами, «населяющими» дом, угадывают факты биографии Владимира Арсеньева. Для ребят разработаны специальные маршрутные листы с заданиями, загадками, вопросами, на которые нужно найти ответы. Дети открывают для себя историю прошлого века в доме, построенном в XIX веке.

В 12.00 – детская этнографическая программа «Тайны совы». Сова – не только модный персонаж, но и птица, которую разные народы наделяют волшебными свойствами. Она видит в темноте, поэтому знает глубокие тайны мира и является символом мудрости и секретных знаний.

В 14.00 − мастер-класс «Закладки-зверюшки своими руками». Закладка − хоть и небольшая, но очень полезная вещь при чтении книг. С её помощью удобнее читать книжки и находить в них нужную страницу. Особенно закладки полезны для маленьких первооткрывателей, только ступивших на путь познания.

В 16.00 − «Путешественник у себя дома». Семейная экскурсия по Дому путешественника.

Музей Города (ул. Петра Великого, 6)

Ежедневно с 10.00 до 19.00

Выставка «Открытые морские залы: Тихоокеанское время».

Выставочный проект о людях, живущих у моря, что особенного в их ощущении жизни, взглядах на мир, как им удаётся сосуществовать со стихией и справляться с испытаниями, неизбежными для тех, кто связал свою жизнь с океаном.

Выставочный проект «Рыбий день: погружаясь на морское дно». Проект реализуется Музеем имени Арсеньева в рамках грантовой программы Благотворительного фонда Владимира Потанина «Меняющийся музей в меняющемся мире». Выставка рассчитана на семейную аудиторию. Самыми главными гостями и участниками проекта станут дети дошкольного возраста от 2-х лет и их родители. Попадая в пространство выставки, ребенок становится маленькой рыбкой и, путешествуя по игровому пространству – «морскому дну», знакомится с жизнью морских обитателей и получает новые знания об окружающем его мире, о море и его обитателях.Выставка «К 125-летию приезда Цесаревича во Владивосток» – рассказ об одиннадцати днях пребывания во Владивостоке наследника российского престола. Во время этой поездки были приняты важные для молодого города решения. Возведение триумфальной арки, посещение музея, закладка Уссурийского участка Великого Сибирского рельсового пути и сухого дока, первого городского памятника – это те события, благодаря которым мы видим наш город таким, какой он сейчас.

31 марта в 12.00 – квест «В поисках капитана Мея». В 1856 году суда «Винчестер» и «Барракуда» из состава англо-французской эскадры вошли в бухту Золотой Рог и назвали её чудесным именем «Порт Мэй». А совсем недавно в бухте Золотой Рог была выловлена бутылка с посланием от команды Мэя, из которого мы узнаем, что с капитаном случилась беда! Стать членами команды корвета и совершить удивительное путешествие в поисках пропавшего капитана предстоит всем участникам квеста.

В 14.00 – интеллектуально-историческая игра «Каверзы-траверзы».

1 апреля 12.00 – квест «Шли по морю корабли». в музее играть можно и нужно. Во время игры-путешествия юные посетители попробуют себя в роли пингвинов и фламинго, смогут перевернуть кита посреди океана, научатся вязать морские узлы.

В 14.00 – в проекте «Сказки с молоком. Детям» – русская народная сказка «Кощей бессмертный». Серия спектаклей по авторским и народным сказкам: актёр читает текст, художник иллюстрирует его в режиме реального времени, а звукорежиссёр создаёт музыкальное оформление.

2 апреля в 11.00 – семейная игровая программа «Рыбий день: подводные истории». Детям 3-5 лет.

В 14.00 – интеллектуально-историческая игра «Каверзы-траверзы».

Приморская государственная картинная галерея (ул. Партизанский проспект, 12):

По 2 апреля – В Приморской государственной картинной галерее открывается выставка «Изостудия. Фёдор и Людмила Морозовы».Приморская государственная картинная галерея (ул. Алеутская, 12):

По 9 апреля – открытие фотовыставки «Не край земли, а самое начало!».

В экспозиции представлены более 50 работ пяти фотографов из Владивостока: Павла Ванифатова, Сергея Леонова, Алексея Воронина, Игоря Бессараба и Сергея Кирьянова.

Используя универсальные художественные возможности фотографии, авторы показывают удивительную по своему многообразию красоту дальневосточной природы, с её неповторимым обаянием. В экспозицию включены природные пейзажи и уникальные заповедные территории.

Знакомясь с фотоснимками, можно совершить завораживающее путешествие к берегам Камчатки, Сахалина, Курилам и, конечно же, по неповторимому Приморскому краю.

Цель фотовыставки – показать жителям Владивостока и гостям города красоту дальневосточной природы. По замыслу организаторов, проект не ограничивается экспозицией – он должен стать открытой коммуникационной площадкой, где пройдут встречи профессионалов с любителями фотографии и ценителями красоты родного края.

По 1 августа – в залах Приморской государственной картинной галереи открывается постоянная экспозиция «Русское искусство XVI – начала XX века».

Приморская краевая филармония (ул.Светланская, 15):

1 апреля в 12.00 – эстрадная программа «Смешинка»;

2 апреля в 12.00 – детская музыкальная программа «Лесной бал»;

2 апреля в 18.30 – концертная программа «Напевая, шутя и играя»;

4 апреля в 18.30 – XXVI фестиваль «Дальневосточная Весна». Открытие;

7 апреля в 18.30 – XXVI фестиваль «Дальневосточная Весна». Проект «Юрий Медяник и "Emotion-orchestrа».

Государственный академический Мариинский театр (ул. Фастовская, 20):

1 апреля в 14.00 – балет «Щелкунчик»;

1 апреля в 17.00 – творческая встреча «Как создается балет?»;

1 апреля в 19.00 – балет «Щелкунчик»;

2 апреля в 12.00 – творческая встреча «Как создается опера?»;

2 апреля в 14.00 – опера «Сказка о царе Салтане»;

6 апреля в 19.00 – вечер одноактных балетов Баланчина;

7 апреля в 19.00 – опера «Евгений Онегин»;

Академический театр имени Максима Горького (ул.Светланская, 49):

1 апреля в 18.30 – спектакль «Леди на день»;2 апреля в 18.30 – спектакль «Дама с камелиями»;

6 апреля в 18.30 – спектакль «С любимыми не расставайтесь»;

7 апреля в 18.30 – премьера! Спектакль «Смех лангусты»;

Театр Молодежи (ул. Светланская, 15а);

1 апреля в 12.00 – сказка «Приключения Цыплёнка»;

1 апреля в 18.00 – премьера! Спектакль «И смех, и грех или халам бунду»;

2 апреля в 12.00 – сказка «Цветик-семицветик»;

2 апреля в 18.00 – маленькие комедии;

7 апреля в 16.00 – спектакль «Город вурдалака».

«Театр драмы имени В.Ф. Комиссаржевской» (г. Уссурийск, ул. Володарского, 33):

1 апреля в 18.00 – спектакль «Тестостерон»;2 апреля в 18:00 – сказка для взрослых «Тень»;

7 апреля в 18.30 – история любви «Земля Эльзы».

Приморский Океанариум (ул. Академика Касьянова, 25):

Билеты продаются на территории океанариума. Режим работы кассы с 10 до 18 часов. Понедельник-выходной.

Справки по тел.: +7(423) 223-94-22, +7(924) 732-01-22.