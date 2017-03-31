По факту смертельного ДТП в Приморье ГИБДД проводит проверку

Проводится проверка

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В ночь с 30 на 31 марта в Приморье произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помоги.

По предварительным данным, 21-летний мужчина за рулем автомобиля Toyota Crown двигался со стороны поселка Рудная Пристань в направлении Дальнегорска. В районе 393 км автодороги «Осиновка - Рудная Пристань» водитель превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением и совершил выезд на полосу встречного движения с последующим наездом на леерное ограждение, расположенное слева по ходу движения транспортного средства.

В результате удара водитель получил травмы, не опасные для жизни и, не оказав помощи пострадавшим пассажирам, самостоятельно покинул место происшествия. Прибывшая на место ДТП бригада скорой медицинской помощи диагностировала смерть двух людей: 20-летнего мужчины, который в момент движения находился на переднем пассажирском сидении, и 25-летнего мужчины, находившегося на заднем пассажирском сидении, за водителем.

Водитель иномарки был задержан. Установлено, что молодой человек находился в алкогольном опьянении и обучения на право управления транспортным средством мужчина не проходил, документы на автомобиль также отсутствовали. Ранее к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения водитель не привлекался.

Автомобильная авария произошла в темное время суток, на сухом асфальтовом покрытии.

В настоящее время назначены ряд экспертиз, проводится проверка.