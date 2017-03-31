Все на «Дачный Бум»: яркий весенний праздник состоится в апреле

Организаторы подготовили интересную программу

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Сеть магазинов «Универсад» совместно с журналом «Сады и огороды Приморья» приглашают жителей и гостей Владивостока посетить весенний праздник «Дачный бум». Мероприятие состоится 15 апреля в ТРК «Седанка Сити». «Дачный бум» - становится ежегодной традицией. Музыка, весёлые конкурсы, выставка народного хозяйства, дегустации – именно в таком формате проходил праздник в 2016 году.

В этом году организаторы решили привлечь наибольшее внимание к открытию дачного сезона! Именно поэтому для проведения «Дачного Бума» была выбрана современная и красивая площадка – ТРК «Седанка Сити». Сеть магазинов «Универсад» и журнал «Сады и огороды Приморья» приготовили для гостей мероприятия ещё более интересную программу. Выступление артистов, выставка фотографий, конкурс детского рисунка, шаржи, арбузный боулинг и море подарков!

Все на «Дачный бум»! Отдохните перед началом дачного сезона и зарядитесь позитивной энергией. Ждём вас 15 апреля, начало в 13:00. Именно в этот день на четвёртом этаже ТРК «Седанка Сити» (ул. Полетаева, 6д, ост. «Дом ветеранов») вас ждёт яркий весенний праздник! Вы сможете не только погрузиться в атмосферу прованса, но и получить положительные эмоции!