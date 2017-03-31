Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой

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Акция действует с 1 апреля по 31 октября
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В Приморье открыта продажа авиабилетов «Аэрофлот» по субсидированным тарифам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Льготными билетами могут воспользоваться жители Дальнего Востока в возрасте до 23 лет и граждане свыше 60 лет (для женщин — свыше 55 лет), инвалиды 1-й группы, инвалиды с детства II и III группы, а также сопровождающие инвалида 1-й группы или ребенка-инвалида.

Акция действует с 1 апреля по 31 октября 2017 года.

Таким образом, цены субсидируемых билетов на рейс «Аэрофлота» остались на уровне прошлого года и составили по маршруту Владивосток – Москва или в обратном направлении 7 400 рублей, до Новосибирска – 5 900 рублей, до Хабаровска – 1 800 рублей и до Петропавловска – Камчатского – 6 000 рублей.

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