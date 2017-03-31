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Житель Приморья снял с чужой банковской карты более 35 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 23-летний житель Чугуевского района, который сообщил о хищении денежных средств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции осмотрели место происшествие и опросили потерпевшего.

Установлено, что мужчина употреблял спиртные напитки в компании со своим знакомым. После застолья заявитель обнаружил пропажу банковской карты и денежных средств со счета в размере 37000 рублей.

В ходе розыска был задержан 23-летний житель села Чугуевка, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит лишение свободы до пяти лет.

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