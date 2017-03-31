"Прямая линия" Путина в 2017 году перенесена на неизвестный срок

Она точно будет не в апреле, но состоится до августа

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

"Прямая линия" президента России Владимира Путина в этом году перенесена с апреля на более поздний срок, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она, видимо, будет чуть позже в этом году. Обычно мы делаем ее в апреле, в этом году не будет в апреле, будет попозже, но раньше августа", - сказал Песков журналистам, объясняя, когда состоится "прямая линия" президента. Пресс-секретарь президента также отметил, что пока нет информации о точной дате.

Песков объяснил перенос "прямой линии" плотным графиком президента РФ: "Просто связано с графиком президента, и так, чтобы было, собственно, удобно ему", - сказал он.