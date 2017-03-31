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Общество

Во Владивостоке за четверг поймали 8 пьяных водителей

Составлены протоколы
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В четверг, 30 марта во Владивостоке инспекторы ДПС составили протоколы в отношении 8 пьяных водителей, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

Всего в приморской столице за сутки было зарегистрировано 393 различных нарушения ПДД. В 62 случаях нарушения ПДД привели к авариям. Зарегистрировано 32 ДТП с материальным ущербом. В 9 случаях участники столкновений составили европротоколы. В двух авариях пострадали три человека, в том числе и 8-летний мальчик.

Детей не пристегнули при перевозке 30 родителей. Был составлен один протокол по факту выезда на "встречку". "Вручную" инспекторы ГАИ выловили на дорогах приморской столицы 8 нарушителей скоростного режима.

Что касается протоколов по тонировке, их было составлено 13. 73 протокола было составлено по фактам нарушения правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 59 ТС.

На дорогах Владивостока были задержаны 4 злостных неплательщиков штрафов; составлены протоколы по статье 20.25 КоАП РФ.

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