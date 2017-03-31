Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке

Обстоятельства устанавливаются Обстоятельства устанавливаются

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Сегодня ранним утром во Владивостоке сгорела очередная дорогостоящая иномарка, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о возгорании поступило в 4:36, спустя 3 минуты на место происшествия прибыли пожарные, которые приступили к тушению. Было установлено, что горели салон и моторный отсек автомобиля.

В 4:43 возгорание было локализовано, в 5:07 – полностью ликвидировано.

По сигналу на место происшествия прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники. Площадь возгорания составила 3 кв. м.

В настоящее время причины возгорания автомобиля устанавливаются.