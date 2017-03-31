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Владивосток станет городом будущего

Японские инвестиции помогут реализовать грандиозные проекты
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

VIII заседание российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды состоится сегодня, 31 марта, в Токио. Стороны обсудят, как превратить Владивосток в город будущего. Позицию Приморского края представит первый заместитель главы региона Василий Усольцев, сообщает РИА VladNews.

Стоит отметить, что привлечение японских компетенций, технологий и инвестиций позволит не только сделать Владивосток комфортнее, краше и лучше для жителей и гостей Приморского края, но и превратит город в пример передового развития.

В настоящее время уже ведется большая работа по корректировке генерального плана правил землепользования и застройки Владивостока. Японские партнеры будут сконцентрированы на таких направлениях, как формирование зеленых пространств города, организация дорожного движения и развитие коммунальной инфраструктуры. Точечные проекты, в реализации которых будут приветствоваться японские инвестиции – это рыбные рынки, парковки, ремонт канализационных сетей, малоэтажное строительство, мусоросжигательный завод, электрогенерация на остров Попова, “тропа здоровья”, морской фасад и другие.

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