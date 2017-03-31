Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке 11:45, 31 марта Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
Владивосток станет городом будущего 11:22, 31 марта Владивосток станет городом будущего
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими 11:21, 31 марта ​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 31 пятница
11:46
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
11:46
РИА VladNews ждет ваших новостей
11:45
Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
11:33
Буеристы Владивостока покорили Байкал Видео
11:22
Владивосток станет городом будущего
11:21
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими Эксклюзив
10:59
Жительница Приморья взяла в прокате авто и сдала его под залог
10:47
Во Владивостоке таксист сбил ребенка Эксклюзив
10:42
Лжетеррорист задержан во Владивостоке
10:24
Многодетная мама из Приморья: "С четырьмя детьми даже легче, чем с одним" Фото
10:18
Наркокурьеры не смогли разжалобить суд в Приморье; они осуждены почти на 20 лет
10:17
«Ростелеком» предлагает доступ к «облакам» без ограничения скорости
10:08
Молодежь Владивостока не хочет работать учителями Видео
09:51
Жителям Находки обещают новую дорогу
09:32
Россельхознадзор: Сельское хозяйство Приморья под угрозой
09:17
Во Владивостоке во время пожара погиб один человек
09:09
Гороскоп на 31 марта
09:05
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта Адреса
09:04
ДВФУ приобрел бытовые приборы почти за 62 миллиона рублей
08:50
Теплая погода ожидается в Приморье в пятницу, 31 апреля
07:12
Эксперт: Россияне скоро увидят доллар за 55 рублей, а евро - за 60
06:14
В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍
05:24
В Подмосковье мужчина ударил 13-летнего подростка ножом в живот
05:02
В школе «Управдом» рассказали о двухмесячнике чистоты во Владивостоке
04:28
У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений
03:15
Пауки могут уничтожить человечество всего за один год, - ученые
02:07
В МФЦ Владивостока торжественно вручили паспорта молодым жителям города Фото
01:16
У соискателей денежной премии «Молодежный вектор» осталось два дня
00:04
Приморский океанариум теперь будет сотрудничать с фондом «Сколково»
Март, 30 четверг
23:02
Почти в 40% детских садов Приморья не хватает мест для детей
22:05
Воздержание от секса опасно для женщин, - ученые
21:23
Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 30 марта Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Сам пожилой водитель не получил травм
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пожилой мужчина-водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел накануне, около 16:00, в районе дома №34 по улице Анны Щетининой.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Toyota Rush на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте со Смирнова налево на Бородинскую не выполнил требования знака "Уступи дорогу", что привело к столкновению его авто с Toyota Soarer. Soarer, за рулем которого находился 25-летний молодой человек, двигался по главной, со стороны Бородинской в сторону автодороги Седанка-Патрокл.

Пострадали водитель Toyota Soarer и пассажирка Toyota Rush. Оба госпитализированы.

Водитель Soarer получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану лба.

65-летняя пассажирка Rush получила закрытую травму груди, перелом 9-го ребра и ушиб языка.

Детали ДТП уточняют специалисты.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жительница Приморья взяла в прокате авто и сдала его под залог
10:59, 31 марта 2017 Жительница Приморья взяла в прокате авто и сдала его под залог

По данному факту возбуждено уголовное дело

Во Владивостоке таксист сбил ребенка
10:47, 31 марта 2017 Во Владивостоке таксист сбил ребенка

Мальчик госпитализирован с травмой головы

Лжетеррорист задержан во Владивостоке
10:42, 31 марта 2017 Лжетеррорист задержан во Владивостоке

Злоумышленник был задержан по «горячим следам»

Наркокурьеры не смогли разжалобить суд в Приморье; они осуждены почти на 20 лет
10:18, 31 марта 2017 Наркокурьеры не смогли разжалобить суд в Приморье; они осуждены почти на 20 лет

Вес партии "синтетики" - 18 килограммов

Во Владивостоке во время пожара погиб один человек
09:17, 31 марта 2017 Во Владивостоке во время пожара погиб один человек

12 человек были спасены

В Подмосковье мужчина ударил 13-летнего подростка ножом в живот
05:24, 31 марта 2017 В Подмосковье мужчина ударил 13-летнего подростка ножом в живот

По данному факту возбуждено уголовное дело

Жительница Приморья выплатила 300 тысяч рублей своей несовершеннолетней дочери
17:30, 30 марта 2017 Жительница Приморья выплатила 300 тысяч рублей своей несовершеннолетней дочери

Много лет женщина не выплачивала ребенку алименты