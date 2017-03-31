​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими

Сам пожилой водитель не получил травм

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке пожилой мужчина-водитель спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, инцидент произошел накануне, около 16:00, в районе дома №34 по улице Анны Щетининой.

По предварительным данным, 70-летний водитель автомобиля Toyota Rush на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при повороте со Смирнова налево на Бородинскую не выполнил требования знака "Уступи дорогу", что привело к столкновению его авто с Toyota Soarer. Soarer, за рулем которого находился 25-летний молодой человек, двигался по главной, со стороны Бородинской в сторону автодороги Седанка-Патрокл.

Пострадали водитель Toyota Soarer и пассажирка Toyota Rush. Оба госпитализированы.

Водитель Soarer получил сотрясение головного мозга и ушибленную рану лба.

65-летняя пассажирка Rush получила закрытую травму груди, перелом 9-го ребра и ушиб языка.

Детали ДТП уточняют специалисты.