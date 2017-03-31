Во Владивостоке разрабатывается программа формирования комфортной городской среды

Жители города смогут внести свои предложения по благоустройству

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока состоялось рабочее совещание с руководителем федерального автономного учреждения «Проектная дирекция Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ» Павлом Даниловым, на котором специалисты обсудили реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В рамках проекта будут благоустроены дворовые территории и общегородские пространства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Специалисты обменялись мнениями об организации процесса обсуждения проектов благоустройства территорий с жителями города, а также критерии отбора территорий для участия в программе.

В настоящее время специалистами администрации Владивостока разработан порядок и сроки предоставления предложений граждан о включении дворов и общегородских территорий в муниципальную программу, а также сформирована общественная комиссия по обсуждению проекта программы, в которую вошли представители общественных организаций, органов власти, активные жители Владивостока. В ближайшее время проект муниципальной программы будет опубликован и жители Владивостока смогут внести свои предложения по благоустройству города на обсуждение комиссии. Городская программа формирования комфортной городской среды на 2017 год с учётом пожеланий горожан будет утверждена до 25 мая.