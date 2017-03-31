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Жительница Приморья взяла в прокате авто и сдала его под залог

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Жительница Артема обвиняется в хищении вверенного ей имущества в крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В отдел полиции обратился житель Владивостока, который рассказал, что он сдал автомобиль в аренду, но возвращен он не был.

Установлено, что злоумышленница взяла автомобиль Тойота Аллион в аренду, внеся залог и оплатив услуги проката. По истечению срока договора женщина не вернула транспортное средство. Позже, обратившись по объявлению о предоставлении денежных средств под залог имущества, получила 200 тысяч рублей взамен арендованной машины, сообщив, что это собственность брата, а деньги ей нужны для лечения ребенка.

В ходе розыска была задержана 25-летняя жительница Артема, которая дала признательные показания. Девушка пояснила, что вырученные деньги она потратила по своему усмотрению.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная в крупном размере». Девушке грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено.

Дело направлено в суд для дальнейшего разбирательства.

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