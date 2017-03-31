Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм

Девушка из Приморья рассказала свою историю похудения всей стране

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока рассказала свою историю борьбы с жиром всем россиянам, побывав на известном шоу «Пусть говорят», сообщает корреспондент РИА VladNews. Екатерина Попенко похудела на 50 килограмм.

«Мой изначальный вес был 103 килограмма. Первые 30 килограмм я сбросила за 8 месяцев. Из них только месяца 4 я напрягалась, а дальше все пошло само собой. Еще 20 килограмм я скидывала в течение года. Но это было уже не так бездумно: сбалансированное адекватное питание плюс усиленные и бесконечные тренировки», - рассказывает девушка.

Решающим фактором в борьбе с лишним весом стала любовь Екатерины к шопингу.

«Я жуткий шопоголик. Я люблю покупать много красивой одежды. Но покупать красивые вещи в том весе было сложно, да и дорого – в магазинах для полных одежда дороже, а если ты хочешь выглядеть красиво, то покупать ее все равно придется. И, безусловно, мне хотелось построить свою личную жизнь. Хотелось, чтобы на меня смотрели с желанием, с интересом и восхищением. И смотрели те люди, которые мне нравятся. Это очень важно. Все разговоры о том, что главное быть хорошим человеком – неправда. Я искренне убеждена, что сначала люди влюбляются во внешние данные и только потом узнают друг друга ближе. Такое уж время у нас», - признается Катя.

По словам Екатерины, заявку на участие в программе она отправила еще полгода назад, но откликнулись на ее историю только в прошлый вторник.

«Изначально я даже трубку брать не хотела, номер неизвестный, думала, что это очередные продавцы чего-нибудь. Но звонили настырно, и я ответила. Как оказалось, звонили с Первого канала. Спустя полгода меня пригласили на съемки программы «Пусть говорят»», - рассказала Екатерина Попенко корреспонденту агентства.

В одну секунду девушке пришлось меня все свои планы для того, чтобы отправиться в Москву, в Останкино на съемки шоу.

«Очень понравилась организация. Всех одевали и красили стилисты. Никто бы не вышел на съемочную площадку в том виде, в котором ему бы хотелось. Мне повезло больше остальных: я сама визажист, так что красить меня не пришлось. Мой молодой человек тоже достаточно фактурный, потому и с ним проблем не было. Был один момент, касающийся съемок: меня посадили не на то место. И когда я выходила рассказывать свою историю в качестве главной героини, Андрей Малахов очень удивился тому, откуда я выходила. Пожалуй, это бы единственный казус за все время», - рассказывает девушка.

К слову сказать, ведущий Первого канала Андрей Малахов безусловно очаровал девушку из Владивостока.

«Он очень приятный человек, очень харизматичный и обаятельный. Думала, что буду сильно переживать, когда он сядет рядом и будет задавать вопросы. Но в итоге не было никакого стеснения, все прошло очень легко. Не знаю, как относятся к нему коллеги, но лично от себя могу сказать, что мне он очень понравился. Человек абсолютно без пафоса. А главное – переживает за свое дело, за свою программу, хочет, чтобы все было идеально. Да, в принципе, все так и прошло», - рассказывает Екатерина.

Также девушка отмечает и то, что в шоу отсутствует сценарий, по которому все идет. Единственный сценарий в руках организаторов – последовательность, кто за кем выходит на съемочную площадку.

«Мы очень удивились отсутствию сценария. Все говорили то, что думали. Единственное, о чем нас предупредили – фильтровать свою речь. Зрители - люди ведомые, могут принять все близко к сердцу. К примеру, если сказать, что ты за весь день съедаешь кунжутную семечку и только этим и живешь, обязательно найдутся те, кто в это поверит и сделает своим культом. После этого могут начаться необратимые проблемы со здоровьем. Именно поэтому обязательно фильтровать не только цензуру, но и содержание своих же слов», - говорит Екатерина.

Съемки программы состоялись 29 марта. Выпуск шоу «Пусть говорят» под названием «Жиру бой», посвящённый похудевшим на 50-150 килограммов людям, можно будет увидеть в эфире уже на следующей неделе.

В конце беседы с корреспондентом РИА VladNews Екатерина Попенко отметила, что это был безумно интересный опыт.

«Никогда бы не подумала, что моя история может настолько кого-то заинтересовать. Вообще не думала, что это интересная тема. Похудеть может каждый, если нет определенных проблем со здоровьем. Все остальное – просто отговорки. И я не сделала ничего сверхъестественного, чтобы прийти к тому результату, который имею сейчас. Достаточно просто взять себя в руки и решить, чего ты хочешь», - подвела итог героиня шоу «Пусть говорят».