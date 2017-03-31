Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой 13:07, 31 марта Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой
Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм 12:37, 31 марта Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм (Эксклюзив)
Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье 11:50, 31 марта Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье
Новостная лента
Март, 31 пятница
13:17
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
13:17
РИА VladNews ждет ваших новостей
13:11
По факту смертельного ДТП в Приморье ГИБДД проводит проверку
13:07
Владивостокцы могут слетать в Москву со скидкой
13:01
Все на «Дачный Бум»: яркий весенний праздник состоится в апреле
12:53
Житель Приморья снял с чужой банковской карты более 35 тысяч рублей
12:37
Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм Эксклюзив
12:21
"Прямая линия" Путина в 2017 году перенесена на неизвестный срок
12:11
Гепатит В может привести к болезни Паркинсона, - ученые
12:04
Беатрис нужна помощь приморцев Видео
11:53
Во Владивостоке за четверг поймали 8 пьяных водителей Эксклюзив
11:50
Смертельное ДТП произошло ночью в Приморье
11:45
Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
11:33
Буеристы Владивостока покорили Байкал Видео
11:22
Владивосток станет городом будущего
11:21
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими Эксклюзив
10:59
Жительница Приморья взяла в прокат авто и сдала его под залог
10:47
Во Владивостоке таксист сбил ребенка Эксклюзив
10:42
Лжетеррорист задержан во Владивостоке
10:24
Многодетная мама из Приморья: "С четырьмя детьми даже легче, чем с одним" Фото
10:18
Наркокурьеры не смогли разжалобить суд в Приморье; они осуждены почти на 20 лет
10:17
«Ростелеком» предлагает доступ к «облакам» без ограничения скорости
10:08
Молодежь Владивостока не хочет работать учителями Видео
09:51
Жителям Находки обещают новую дорогу
09:32
Россельхознадзор: Сельское хозяйство Приморья под угрозой
09:17
Во Владивостоке во время пожара погиб один человек
09:09
Гороскоп на 31 марта
09:05
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта Адреса
09:04
ДВФУ приобрел бытовые приборы почти за 62 миллиона рублей
08:50
Теплая погода ожидается в Приморье в пятницу, 31 апреля
07:12
Эксперт: Россияне скоро увидят доллар за 55 рублей, а евро - за 60
06:14
В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Интервью

Екатерина Попенко: Я похудела на 50 килограмм

Девушка из Приморья рассказала свою историю похудения всей стране
Фото: Екатерина Попенко Фото: Екатерина Попенко
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Жительница Владивостока рассказала свою историю борьбы с жиром всем россиянам, побывав на известном шоу «Пусть говорят», сообщает корреспондент РИА VladNews. Екатерина Попенко похудела на 50 килограмм.

«Мой изначальный вес был 103 килограмма. Первые 30 килограмм я сбросила за 8 месяцев. Из них только месяца 4 я напрягалась, а дальше все пошло само собой. Еще 20 килограмм я скидывала в течение года. Но это было уже не так бездумно: сбалансированное адекватное питание плюс усиленные и бесконечные тренировки», - рассказывает девушка.

Решающим фактором в борьбе с лишним весом стала любовь Екатерины к шопингу.

«Я жуткий шопоголик. Я люблю покупать много красивой одежды. Но покупать красивые вещи в том весе было сложно, да и дорого – в магазинах для полных одежда дороже, а если ты хочешь выглядеть красиво, то покупать ее все равно придется. И, безусловно, мне хотелось построить свою личную жизнь. Хотелось, чтобы на меня смотрели с желанием, с интересом и восхищением. И смотрели те люди, которые мне нравятся. Это очень важно. Все разговоры о том, что главное быть хорошим человеком – неправда. Я искренне убеждена, что сначала люди влюбляются во внешние данные и только потом узнают друг друга ближе. Такое уж время у нас», - признается Катя.

По словам Екатерины, заявку на участие в программе она отправила еще полгода назад, но откликнулись на ее историю только в прошлый вторник.

«Изначально я даже трубку брать не хотела, номер неизвестный, думала, что это очередные продавцы чего-нибудь. Но звонили настырно, и я ответила. Как оказалось, звонили с Первого канала. Спустя полгода меня пригласили на съемки программы «Пусть говорят»», - рассказала Екатерина Попенко корреспонденту агентства.

В одну секунду девушке пришлось меня все свои планы для того, чтобы отправиться в Москву, в Останкино на съемки шоу.

«Очень понравилась организация. Всех одевали и красили стилисты. Никто бы не вышел на съемочную площадку в том виде, в котором ему бы хотелось. Мне повезло больше остальных: я сама визажист, так что красить меня не пришлось. Мой молодой человек тоже достаточно фактурный, потому и с ним проблем не было. Был один момент, касающийся съемок: меня посадили не на то место. И когда я выходила рассказывать свою историю  в качестве главной героини, Андрей Малахов очень удивился тому, откуда я выходила. Пожалуй, это бы единственный казус за все время», - рассказывает девушка.

К слову сказать, ведущий Первого канала Андрей Малахов безусловно очаровал девушку из Владивостока.

«Он очень приятный человек, очень харизматичный и обаятельный. Думала, что буду сильно переживать, когда он сядет рядом и будет задавать вопросы. Но в итоге не было никакого стеснения, все прошло очень легко. Не знаю, как относятся к нему коллеги, но лично от себя могу сказать, что мне он очень понравился. Человек абсолютно без пафоса. А главное – переживает за свое дело, за свою программу, хочет, чтобы все было идеально. Да, в принципе, все так и прошло», - рассказывает Екатерина.

Также девушка отмечает и то, что в шоу отсутствует сценарий, по которому все идет. Единственный сценарий в руках организаторов – последовательность, кто за кем выходит на съемочную площадку.

«Мы очень удивились отсутствию сценария. Все говорили то, что думали. Единственное, о чем нас предупредили – фильтровать свою речь. Зрители - люди ведомые, могут принять все близко к сердцу. К примеру, если сказать, что ты за весь день съедаешь кунжутную семечку и только этим и живешь, обязательно найдутся те, кто в это поверит и сделает своим культом. После этого могут начаться необратимые проблемы со здоровьем. Именно поэтому обязательно фильтровать не только цензуру, но и содержание своих же слов», - говорит Екатерина.

Съемки программы состоялись 29 марта. Выпуск шоу «Пусть говорят» под названием «Жиру бой», посвящённый похудевшим на 50-150 килограммов людям, можно будет увидеть в эфире уже на следующей неделе.

В конце беседы с корреспондентом РИА VladNews Екатерина Попенко отметила, что это был безумно интересный опыт.

«Никогда бы не подумала, что моя история может настолько кого-то заинтересовать. Вообще не думала, что это интересная тема. Похудеть может каждый, если нет определенных проблем со здоровьем. Все остальное – просто отговорки. И я не сделала ничего сверхъестественного, чтобы прийти к тому результату, который имею сейчас. Достаточно просто взять себя в руки и решить, чего ты хочешь», - подвела итог героиня шоу «Пусть говорят».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Зинаида Ким: У политики не женское лицо
11:56, 20 марта 2017 Зинаида Ким: У политики не женское лицо

О том, как снизить цены на хлеб, противостоять черному пиару и о том, что легче пойти против вице-премьера, чем против своих принципов, депутат Думы Владивостока Зинаида Ким рассказала в интервью РИА VladNews

​Дэвид Рохас: Не храните деньги под подушкой!
12:55, 19 марта 2017 ​Дэвид Рохас: Не храните деньги под подушкой!

Руководитель частной инвестиционной компании в Гонконге дал эксклюзивное интервью РИА VladNews

Александр Ивашкин: «Приморцы задолжали друг другу и банкам почти два бюджета Владивостока!»
09:32, 19 марта 2017 Александр Ивашкин: «Приморцы задолжали друг другу и банкам почти два бюджета Владивостока!»

Тем не менее, аккуратнее всего в Дальневосточном регионе в вопросах финансовой грамотности оказались именно жители Приморского края

Николай Тимошенко: Не нужно умирать раньше времени!
13:10, 13 марта 2017 Николай Тимошенко: Не нужно умирать раньше времени!

Заслуженный артист России представит новый спектакль владивостокской публике

Приморский флорист: Я влюблена в цветы
11:02, 08 марта 2017 Приморский флорист: Я влюблена в цветы

Катерина Литвинова рассказала о том, как сбылась ее детская мечта

VladivostokBoatShow – 2017 набирает крейсерскую скорость!
16:56, 03 марта 2017 VladivostokBoatShow – 2017 набирает крейсерскую скорость!

Интервью с исполнительным директором VladivostokBoatShow - Викторией Кидяевой

​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш!
17:04, 22 февраля 2017 ​Сергей Руденок: Вся жизнь на планете Земля – трэш!

Известный владивостокский режиссер – в интервью РИА VladNews