Мальчик госпитализирован с травмой головы

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке таксист сбил ребенка во дворе дома №33 по улице Нейбута: 8-летний мальчик выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля - и попал под колеса автомобиля Toyota Prius, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Ребенок был госпитализирован с ушибом головного мозга.

Наезд произошел в четверг, 30 марта, около 8 часов вечера.

Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что ГИБДД Владивостока призывает водителей и родителей больше внимания обращать на несовершеннолетних пешеходов в связи с периодом весенних каникул и наступлением тепла.