Во Владивостоке таксист сбил ребенка во дворе дома №33 по улице Нейбута: 8-летний мальчик выбежал из-за припаркованного на обочине автомобиля - и попал под колеса автомобиля Toyota Prius, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Ребенок был госпитализирован с ушибом головного мозга.
Наезд произошел в четверг, 30 марта, около 8 часов вечера.
Напомним, ранее РИА VladNews писало о том, что ГИБДД Владивостока призывает водителей и родителей больше внимания обращать на несовершеннолетних пешеходов в связи с периодом весенних каникул и наступлением тепла.