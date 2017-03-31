Лжетеррорист задержан во Владивостоке

Злоумышленник был задержан по «горячим следам»

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Крыгина заложено взрывное устройство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и кинолог с собакой, которые осмотрели территорию. Взрывное устройство обнаружено не было.

По горячим следам был задержан 54-летний злоумышленник, который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что сделал ложное заявление из хулиганских побуждений.

В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела. Злоумышленнику грозит наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет.