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Общество

Многодетная мама из Приморья: "С четырьмя детьми даже легче, чем с одним"

Семьи боятся заводить много детей потому, что не смогут преодолеть материальные трудности
Фото: Из семейного архива семьи Самарских Фото: Из семейного архива семьи Самарских
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Быть многодетной не сложно, главное научиться расставлять приоритеты, - уверена мама четверых детей, член местного отделения Всероссийского движения «Матери России» в Яковлевском районе Ольга Самарская. В семье Самарских из села Яковлевка четверо детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

«Я – военнослужащая, мой супруг – предприниматель. Старшему сыну Глебу – 10 лет, среднему, Денису, – пять. Единственной дочке Маше – три года. Самый младший у нас Дамир, ему один месяц», – рассказывает Ольга Самарская.

Молодая мама отмечает, что они с супругом изначально хотели много детей, планировали троих.

«Несмотря то, что сегодня у нас четверо детишек, надеемся, что судьба будет к нам благосклонна и щедра и когда-нибудь подарит нам еще одну принцессу», – говорит она.

По мнению Ольги Самарской, многие семьи боятся заводить много детей потому, что не смогут преодолеть материальные трудности.

«Сейчас не самые тяжелые времена. Нашим родителям тоже нелегко было нас растить. Но они рискнули. И вот мы живем и очень им за это благодарны. Меня саму часто спрашивают о том, как же так я все успеваю и со всем справляюсь. На самом деле, когда мой первый сын был маленький, я, глядя на многодетных родителей, задавалась тем же вопросом. Тогда я просто многое усложняла. Постепенно я научилась расставлять приоритеты, выделять для себя главное и правильно планировать свое время. И в какой-то степени мне с четырьмя детьми даже легче, чем с одним», – подчеркивает многодетная мама.

Самое главное в воспитании детей, по мнению Ольги, помимо необходимых общечеловеческих качеств – вложить в них чувства и понятие родства друг другу.

«Считаю очень важным, чтобы дети с раннего детства были друг для друга самыми близкими людьми. Это поможет им, когда нас с мужем не станет. В отношениях с детьми, вне зависимости от их пола и возраста, главное – искренне любить их и больше им доверять. Не всегда стоит следовать общепризнанным канонам, нужно стараться понимать их, выделять индивидуальные качества каждого, подходить к воспитанию творчески. Ведь нам и самим есть чему поучиться у детей», – отмечает она.

Ольга Самарская подчеркивает, что сегодня необходимо возрождать в обществе семейные ценности, нравственное и духовное воспитание детей.

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