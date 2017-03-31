Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке 11:45, 31 марта Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
Владивосток станет городом будущего 11:22, 31 марта Владивосток станет городом будущего
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими 11:21, 31 марта ​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 31 пятница
11:46
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
11:46
РИА VladNews ждет ваших новостей
11:45
Очередная дорогостоящая иномарка сгорела во Владивостоке
11:33
Буеристы Владивостока покорили Байкал Видео
11:22
Владивосток станет городом будущего
11:21
​Во Владивостоке пенсионер спровоцировал ДТП с двумя пострадавшими Эксклюзив
10:59
Жительница Приморья взяла в прокате авто и сдала его под залог
10:47
Во Владивостоке таксист сбил ребенка Эксклюзив
10:42
Лжетеррорист задержан во Владивостоке
10:24
Многодетная мама из Приморья: "С четырьмя детьми даже легче, чем с одним" Фото
10:18
Наркокурьеры не смогли разжалобить суд в Приморье; они осуждены почти на 20 лет
10:17
«Ростелеком» предлагает доступ к «облакам» без ограничения скорости
10:08
Молодежь Владивостока не хочет работать учителями Видео
09:51
Жителям Находки обещают новую дорогу
09:32
Россельхознадзор: Сельское хозяйство Приморья под угрозой
09:17
Во Владивостоке во время пожара погиб один человек
09:09
Гороскоп на 31 марта
09:05
Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта Адреса
09:04
ДВФУ приобрел бытовые приборы почти за 62 миллиона рублей
08:50
Теплая погода ожидается в Приморье в пятницу, 31 апреля
07:12
Эксперт: Россияне скоро увидят доллар за 55 рублей, а евро - за 60
06:14
В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍
05:24
В Подмосковье мужчина ударил 13-летнего подростка ножом в живот
05:02
В школе «Управдом» рассказали о двухмесячнике чистоты во Владивостоке
04:28
У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений
03:15
Пауки могут уничтожить человечество всего за один год, - ученые
02:07
В МФЦ Владивостока торжественно вручили паспорта молодым жителям города Фото
01:16
У соискателей денежной премии «Молодежный вектор» осталось два дня
00:04
Приморский океанариум теперь будет сотрудничать с фондом «Сколково»
Март, 30 четверг
23:02
Почти в 40% детских садов Приморья не хватает мест для детей
22:05
Воздержание от секса опасно для женщин, - ученые
21:23
Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 30 марта Фото
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

«Ростелеком» предлагает доступ к «облакам» без ограничения скорости

Опция действует при подключении интернета
Фото: Ростелеком Фото: Ростелеком
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

«Ростелеком» в Приморской крае продолжает развивать облачные сервисы. Теперь доступ к облачным услугам осуществляется на максимально возможной скорости интернета независимо от их тарифного плана. Данная возможность автоматически появилась у всех клиентов с 2017 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Ростелекома.

Опция действует при подключении интернета от «Ростелекома» и использовании облачных услуг: «Виртуальный ЦОД», «Новая телефония», «Web-видеоконференция», «ВидеокомфоРТ», «Региональный Wi-Fi Indoor».

«Для загрузки данных в виртуальный центр обработки данных, участия в видеоконференции в режиме онлайн, просмотра статистики по подключениям к Wi-Fi – необходима высокая скорость интернета. Теперь наши абоненты могут не задумываться о своем тарифном плане при работе с «облаком», ведь даже при минимальном тарифе скорость соединения с серверами услуг будет максимальной», – рассказывает Руслан Тулаганов, директор Приморского филиала ПАО «Ростелеком».

Получить дополнительную информацию и заказать «облачные» услуги можно на сайте «Ростелекома» по ссылке http://primorye.rt.ru/b2b/service_cloudy или по телефону 8-800-200-300. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Жителям Находки обещают новую дорогу
09:51, 31 марта 2017 Жителям Находки обещают новую дорогу

Длин запланированной объездной - 15 километров

Гороскоп на 31 марта
09:09, 31 марта 2017 Гороскоп на 31 марта

День будет удивительным

Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта
09:05, 31 марта 2017 Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Теплая погода ожидается в Приморье в пятницу, 31 апреля
08:50, 31 марта 2017 Теплая погода ожидается в Приморье в пятницу, 31 апреля

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков

В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍
06:14, 31 марта 2017 В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍

Воспитание трудом может привить творческие способности

В школе «Управдом» рассказали о двухмесячнике чистоты во Владивостоке
05:02, 31 марта 2017 В школе «Управдом» рассказали о двухмесячнике чистоты во Владивостоке

Во время санитарного двухмесячника предстоит выполнить большой объем работ

У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений
04:28, 31 марта 2017 У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений

Есть риск возникновения цунами