Жителям Находки обещают новую дорогу

Длин запланированной объездной - 15 километров

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Строительство новой объездной дороги в Находкинском ГО будет выполнено в рамках реализации проекта ТОР «Нефтехимический», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Как сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, заказчиком строительства дороги является Восточный нефтехимический комплекс (ВНХК). В настоящий момент проектная документация передана на экспертизу.

«Протяженность новой дороги составит 15 километров, она пройдет от Новолитовска до Находки. Движение будет осуществляться по двум полосам с расширениями до четырех», – отметили в департаменте.

Напомним, в конце февраля этого года Правительство РФ одобрило создание четвертой территории опережающего развития в Приморье – «Нефтехимический», якорным проектом которой станет ВНХК.

Нефтехимический комплекс планируется построить в Партизанском районе в пади Елизарова на юге Приморья. Предполагается, что предприятие будет выпускать моноэтиленгликоль, полиэтилен, полипропилен, а также ароматические углеводороды и этилбензол. ВНХК сможет производить более 100 тысяч тонн моторного топлива в месяц. Планируется экспортировать продукты нефтехимии на рынки стран АТР.

По его словам, создание ТОР «Нефтехимический» на базе ВНХК даст дополнительный импульс развитию экономики региона, будет способствовать созданию перерабатывающих отраслей на Дальнем Востоке, позволит увеличить грузооборот портов, создать десятки тысяч рабочих мест и увеличить доход бюджетов всех уровней.