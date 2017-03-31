Беатрис нужна помощь приморцев

Необходимо собрать 260 тысяч рублей

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Мексиканская любовь с перчинкой. Красивый роман, любовь, страсть – все это было… но только в начале. А потом муж иностранец оставил жительнице Владивостока воспоминания и двоих детей. Но вспоминать о былой любви матери сейчас совсем не хочется: как и отцу – спрашивать о больном ребенке. И теперь в вашей с нами помощи нуждается полуторагодовалая Бетти, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.