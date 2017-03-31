Самые гибкие и артистичные гимнасты поборолись за место в сборной Дальнего Востока по спортивной аэробике. Тем временем, буеристы Владивостока покорили Байкал - приморцы показали хорошие результаты на международных соревнованиях. А также приморская столица совсем скоро примет турнир по ММА, в котором встретятся как давние зарубежные соперники, так и местные бойцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Буеристы Владивостока покорили Байкал
Новости спортаВладивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.
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