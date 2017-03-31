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8 канал

Буеристы Владивостока покорили Байкал

Новости спорта
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Самые гибкие и артистичные гимнасты поборолись за место в сборной Дальнего Востока по спортивной аэробике. Тем временем, буеристы Владивостока покорили Байкал - приморцы показали хорошие результаты на международных соревнованиях. А также приморская столица совсем скоро примет турнир по ММА, в котором встретятся как давние зарубежные соперники, так и местные бойцы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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