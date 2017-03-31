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Россельхознадзор: Сельское хозяйство Приморья под угрозой

Животных возят, "как картошку"
Фото: plemservice.all.biz Фото: plemservice.all.biz
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Безответственность скотоводов ставит под удар животноводческие хозяйства Приморского края. Об этом заявил Россельхознадзор Приморья, сообщает РИА VladNews. Как отмечают специалисты, "сельскохозяйственных животных в автофургонах перевозят целыми стадами, не имея при этом никаких разрешительных документов. На фоне перманентных вспышек особо опасных болезней животных практически во всех регионах России, незаконная перевозка скота – преступная халатность.

Наличие пакета документов для разведения или перевозки животных – это далеко не бюрократические «заморочки», а разумное и обоснованное требование закона. Ведь именно эти документы подтверждают ветеринарное состояние животных, их территориальное и видовое происхождение, эпизоотическое благополучие территорий вывоза. Отсутствие этих бумаг многократно увеличивает вероятность перевозки больных животных и распространения болезней животных, в том числе, общих с человеком, по всему маршруту провоза.

Незначительные штрафы не могут разбудить разум предпринимателей, которые предпочитают откупиться, вместо приведения дел в порядок, подставляя тем самым под угрозу как собственный бизнес, так и животноводство в нашем регионе и в стране в целом.

Чтобы не допустить вспышек особо опасных для сельскохозяйственных животных заболеваний, в частности вируса АЧС (африканской чумы свиней) и птичьего гриппа на территории России, Министерство сельского хозяйства выпустило приказ (от 16.03.2017г) о проведении внеплановых проверок на 2017 год юрлиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением сельскохозяйственных животных (в частности, свиней и птицы), производством и реализацией мяса и продуктов его переработки.

Между тем, сразу два случая о перевозке крупного рогатого скота и свинопоголовья по приморским дорогам разбираются в настоящий момент в Управлении Россельхознадзора во Владивостоке.

37 «рогатых голов» обнаружили инспекторы ДПС и Россельхознадзора в остановленном в районе п. Лучегорска автофургоне. Житель Забайкалья вез животных из родного села в приморское – Воздвиженку. Ветеринарных сопроводительных документов на животных у водителя не было.

На этом же посту был остановлен водитель из Хабаровска, который также без документов перевозил 30 свиней из приморского поселка Новый индивидуальному предпринимателю в Комсомольск – на – Амуре.

За нарушение закона «О ветеринарии» каждому нарушителю назначены административные штрафы по 3 000 рублей. По прогнозам инспекторов Россельхознадзора эти наказания исключительными случаями, увы, не станут".

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