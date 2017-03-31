Кризис преподавательского возраста. Педагоги Приморья бьют тревогу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Молодежь Владивостока не хочет работать учителями
Преподавательский кризисВладивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.
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