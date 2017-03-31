10:08 Молодежь Владивостока не хочет работать учителями Видео

02:07 В МФЦ Владивостока торжественно вручили паспорта молодым жителям города Фото

21:23 Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 30 марта Фото

20:01 Остановки общественного транспорта в селе Береговом наименовали на комиссии по городской топонимике Фото

18:40 В некоторых районах Владивостока запретят парковаться Фото

Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Весна не вдохновляет Да, очень много вдохновения весной Еще пока что нет Мне интересно узнать результат Обычно вдохновение приходит в конце весны

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