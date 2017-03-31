Во Владивостоке во время пожара погиб один человек

12 человек были спасены

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Вечером в четверг, 30 марта, во Владивостоке на улице Сельская, 6 произошло возгорание в квартире в многоэтажном доме, сообщает РИА VladNews.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю, сообщение о пожаре поступило в 19:41, спустя 4 минуты на место происшествия прибыли пожарные расчеты.

В 19:55 возгорание было локализовано, в 20:19 – полностью ликвидировано.

По сигналу на место происшествия прибыли 18 человек личного состава и 4 единицы техники. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Во время пожара были спасены 12 человек.

Также было обнаружено тело мужчины без признаков жизни.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются.