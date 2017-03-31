24-летний житель Владивостока Евгений делится собственным опытом

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

24-летний житель Владивостока Евгений продолжает вести "Дневник парня" на РИА VladNews.

"Всем привет!

Думаю, что уже все заметили, что на улице стало весьма тепло, весна. Что это значит? Ну, во-первых, скоро лето. А во-вторых, можно переместить свои тренировки из залов и квартир на спортивные площадки! Я решил именно так и сделать. Свежий воздух, прохлада и горящие легкие, привет!

Я уже рассказывал Вам о беге. А сегодня расскажу о проблемах при восстановлении выносливости после длительного перерыва.

Если у Вас произошел длительный перерыв в беге или любом другом виде спорта, никогда не начинайте с того, на чем закончили. То есть если Вы могли пробежать максимум десять километров, то пробегите пять, а если жали сотню на грудь, то проконсультируйт есь с тренером по новому весу. Я хочу сказать, что нужно сначала подготовить тело к взятию старых вершин: вспомнить технику движений, дыхания. Лично у меня первый забег – это вечная борьба с приступами астмы. Но уже во второй раз тело подготовлено к ожидаемым нагрузкам и упражнения идут более гладко.

Пара советов по бегу.

Лучше всего бегать без наушников. Но если уж очень хочется, то не выкручивайте громкость на максимум. Это может привести к проблемам с давлением. Лучше включите какую-нибудь аудиокнигу и совместите самообразование с самосовершенство ванием. Не бегайте вдаль автотрасс. Автомобильные выхлопы попадают в Ваши легкие, которые во время бега очень быстро впитывают кислород - вместе со всеми вредными примесями. Если Вы бегаете по стадиону, то пробегайте часть пути в одну сторону, а часть пути в противоположную. Так Вы сбалансируете нагрузку на ноги.

И не забывайте, что нужно чередовать ноги!"

Напомним, после того, как РИА VladNews запустило реалити-проект «Дневник девушки», который успешно идет уже 5-й месяц, 24-летний житель Владивостока Евгений тоже решил изменить себя, как наши участницы - корреспондент РИА VladNews Анастасия Полетаева и 36-летняя мама троих детей Жанна.

РИА VladNews приглашает и других смелых девушек и парней для участия в реалити-проекте. У вас есть прекрасный шанс поделиться личным опытом, о котором узнает весь Владивосток! Присылайте заявки на адрес: konkurs@vladnews.ru (с пометкой «Дневник девушки/парня»). В письме необходимо указать контактные данные, написать небольшой рассказ о себе и прикрепить фотографию.