Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта

Сегодня, 31 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС.
Адреса:
Интернациональная ул.62,
Крутая 2-я ул.5,
Лермонтова ул.75, 77, 77/1,
Ломаная ул.11, 13, 15, 9,
Нарвская ул.22, 24, 26, 28, 45, 47, 49, 53,
Смоленская ул.26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43,
Таежная ул.10, 10В, 16А, 22, 28, 8,
Уткинская ул.15,
Шевченко ул.1, 25, 29, 31, 31А, 37, 38А, 44Б, 68, 70, 74, 76, 29А, 35А, 44А, 54, 80, 48, 50, 46,
Шилкинская ул.6
Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.