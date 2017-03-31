Часть Владивостока останется без света в пятницу, 31 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Фото: РИА VladNews

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 марта, часть Владивостока останется без света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на МУПВ ВПЭС. Адреса: Интернациональная ул.62, Крутая 2-я ул.5, Лермонтова ул.75, 77, 77/1, Ломаная ул.11, 13, 15, 9, Нарвская ул.22, 24, 26, 28, 45, 47, 49, 53, Смоленская ул.26, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 43, Таежная ул.10, 10В, 16А, 22, 28, 8, Уткинская ул.15, Шевченко ул.1, 25, 29, 31, 31А, 37, 38А, 44Б, 68, 70, 74, 76, 29А, 35А, 44А, 54, 80, 48, 50, 46, Шилкинская ул.6 Длительность каждого отключения от 2-х до 8-ми часов.

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