ДВФУ приобрел бытовые приборы почти за 62 миллиона рублей

Подробности мартовских закупок университета держатся в секрете

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Дальневосточный федеральный университет наконец смог закупить бытовые приборы, которые у учебного заведения не получалось приобрести с 17 февраля 2017 года: сейчас проходит стадия подписания всех необходимых договоров. За покупку ДВФУ был готов заплатить до 61,786 миллиона рублей – но конечная сумма этой сделки неизвестна. Стоит отметить, что сумма данной закупки составляет чуть больше половины суммы всех госзакупок университета за март 2017 года (порядка 100 миллионов), сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные электронных аукционных площадок. В расчет не вошли нужды Медицинского центра ДВФУ.

Среди закупок, которые были размещены Дальневосточным федеральным университетом в марте 2016 года, например, такие, как закупка «№ 31704859523 ЭА-142-17 Поставка бытовой техники для нужд ДВФУ 15 927 400,00 руб.

Необходимо отметить, что на электронной площадке «РТС-тендер» мартовские закупки университета проходят с пометкой «для нужд ДВФУ». Надписью «для нужд Восточного экономического форума» отмечена только закупка «ЭА-144-17 на поставку мебели для нужд проведения Восточного экономического форума» на 6 126 047 рублей .

Как прокомментировали корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе Дальневосточного федерального университета, «сейчас университет проводит много закупок для Восточного экономического форума». Однако от конкретного объяснения причины срочной покупки для ВЭФ-2017 всех этих вещей, в пресс-службе учебного заведения отказались. Однако становится ясно, что университет оказался в свое время недостаточно укомплектован к первому и второму ВЭФ. Что только объясняет, о чем говорили в кулуарах ВЭФ-2016, когда рассказывали о недовольстве сотрудников устраивавшего его «Росконгресса» (в 2015 году первый ВЭФ имел другого организатора).