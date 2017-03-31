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Общество

Теплая погода ожидается в Приморье в пятницу, 31 апреля

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков
Фото: demiart.ru Фото: demiart.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 31 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. В крае местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +6...+11 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха +6...+8 °C.

В Уссурийске переменная облачность, несущественные осадки. Ветер юго-западный, западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10 °C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха +9...+11 °C.

По наблюдениям прошлых лет (1917–2016 гг.) погода во Владивостоке 31 марта была прохладной. Минимальная температура воздуха в 1941 году составила −9,6 °С. Максимальная температура воздуха +13,9 °С отмечалась в 1938 году. За весь период наблюдений дождь наблюдался в 15, снег — в 22, метель — в 4, туман — в 30 случаях, мокрый снег — 1989, 2003, 2007 годах. Наибольшее количество осадков за сутки (16 мм) выпало в 1989 году. Штормовой ветер (25 м/с) регистрировался в 1989 году.

Источник: primpogoda.ru
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