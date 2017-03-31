В школе «Управдом» рассказали о двухмесячнике чистоты во Владивостоке

Во время санитарного двухмесячника предстоит выполнить большой объем работ

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока вчера, 29 марта, состоялся очередной урок школы жилищного просвещения «Управдом», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Главной темой занятия стал предстоящий двухмесячник по санитарной уборке города.

«В этом году двухмесячник чистоты в приморской столице будет проходить с 3 апреля по 28 мая, – отметил спикер семинара, главный специалист отдела текущего содержания управления содержания жилищного фонда администрации краевого центра Наталья Назарова. – В этот период во Владивостоке пройдут масштабные работы по уборке и благоустройству улиц и дворов, тротуаров и магистралей, переходов и скверов. В двухмесячнике чистоты примут участие сотрудники профильных организаций – дорожных служб, управляющих организаций, предприятий, специализирующихся на вывозе мусора, а также представители транспортной сферы, учреждений образования, культуры и здравоохранения, предприятия всех форм собственности».

Как отметила спикер, городским и коммунальным службам Владивостока во время санитарного двухмесячника предстоит выполнить большой объем работ. Это – очистка прибордюрной полосы дорог и тротуаров от мусора и песка, механизированная уборка улиц, в том числе уборка дорог вакуумными подметально-уборочными машинами, мойка улиц и тротуаров, ремонт и покраска леерных ограждений. А также очистка газонов и откосов от мусора, старой травы и листьев, высадка цветочной рассады, обрезка деревьев и кустарников и многое другое.

Навести порядок на своих территориях обязаны предприятия торговли и общественного питания, собственники и арендаторы зданий, гаражно-строительные и жилищно-строительные кооперативы, управляющие организации, а также предприятия всех форм собственности.

«Организациям, обслуживающим многоквартирные дома, следует навести чистоту на своих придомовых территориях: привести в порядок детские и спортивные площадки, облагородить клумбы и палисадники, высадить деревья, кустарники и цветы, покрасить скамейки и бордюры, установить урны, удалить надписи на фасадах домов», – рассказала Наталья Назарова.

«Мы с соседями хотим покрасить детскую площадку. Куда нам обращаться за кистями и красками?», – поинтересовалась горожанка Светлана Крупьянская.

«За инвентарем совет дома должен обратиться с письменным заявлением в управляющую организацию», – ответила Наталья Назарова.

«Собираюсь облагородить в нашем дворе палисадник, – сказала Нина Зайцева, слушательница «Управдома». – Куда мне обращаться за рассадой, инвентарем и землей? Или приобретать за собственный счет?».

Екатерина Золотоева, главный специалист отдела текущего содержания и озеленения администрации Владивостока, ответила, что посадочный материал обеспечивает также управляющая домом организация - на основе заявки совета дома.

«К кому обращаться по поводу покосов травы?» – задал вопрос Георгий Атаев, житель Владивостока.

«Если речь о покосах травы на муниципальной территории, к примеру, вдоль городской трассы, то обращаться нужно в отдел текущего содержания и озеленения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока через Интернет-приемную. График покосов есть, и он постоянно корректируется: мы регулярно объезжаем город, отслеживаем места, где необходимо косить, кроме того, принимаем обращения граждан, – рассказала Екатерина Золотоева. – Если речь о покосе травы на придомовой территории, то обращаться следует в свою управляющую организацию».

Наталья Войновская, главный эксперт школы «Управдом», напомнила слушателям, что в апреле будет организован общегородской субботник, принять участие в нем приглашаются все горожане.

«Общегородской субботник во Владивостоке состоится 22 апреля, – рассказала Наталья Войновская. – Всех горожан приглашаем принять участие в санитарной уборке и навести порядок около своих домов. Ежегодно в субботнике во Владивостоке принимают участие десятки тысяч горожан».

Напомним, школа «Управдом» работает на бесплатной основе. Занятия проходят несколько раз в месяц в актовом зале администрации Владивостока (Океанский пр-т, 20).