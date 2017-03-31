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В Подмосковье мужчина ударил 13-летнего подростка ножом в живот

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Житель подмосковного поселка Малаховка из-за шумного поведения детей ударил ножом в живот 13-летнего подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Установлено, что 56-летний мужчина вступил в спор с группой подростков из-за того, что те громко кричали у него под окном. Известно, что подростки вызывали на улицу девочку, живущую этажом выше подозреваемого.

Впоследствии конфликта пострадавшего мальчика срочно доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. О состоянии его здоровья ничего не сообщается.

Что касается подозреваемого,то он уже задержан и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В отношении мужчины заведено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего с применением оружия.

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