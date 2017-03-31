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Общество

У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений

Есть риск возникновения цунами
Фото: news.tj Фото: news.tj
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

У берегов Камчатки сейсмологи фиксируют десятки землетрясений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


Сильные подземные толчки были зафиксированы в среду, 29 марта, в районе залива Озерной на востоке Камчатки. 

Как рассказали ученые, землетрясение магнитудой 6,7 произошло в среду днем у восточного побережья полуострова в районе залива Озерной. Эпицентр находился в 85 километрах северо-восточнее посёлка Крутоберегово Усть-Камчатского района и более чем в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского.

В МЧС по региону сообщили, что подземные толчки от 2 до 6 баллов были зафиксированы в поселках Усть-Камчатск, Крутоберегово, Ключи и Козыревск. Разрушений и жертв не зафиксировано.

«У восточного побережья Камчатки фиксируется рой землетрясений. Их там происходит десятки. Все сейсмические события незначительные и зарегистрированы примерно в том же районе, что и сильное землетрясение накануне», - отмечают в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Как отмечают ученые, рой незначительных землетрясений – это положительное явление, которое указывает на разрядку напряженности в земной коре. Такая разрядка снижает риск возникновения сильных подземных толчков.

Экстренные службы предупреждают жителей прибрежных районов о риске возникновения цунами.

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