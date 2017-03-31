В МФЦ Владивостока торжественно вручили паспорта молодым жителям города

"олучение паспорта дает немалые права, но и накладывает обязанности"

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Накануне трехлетия создания МФЦ Владивостока сегодня, 30 марта, молодым жителям столицы Приморья в одном из отделений МФЦ были вручены паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

На эту торжественную и трогательную церемонию были приглашены не только ребята, достигшие 14-летнего возраста, но и их родители. Директор МКУ «МФЦ ВГО» Игорь Школьный поздравил ребят с получением паспорта, он отметил, что это – важнейшее событие в их теперь уже взрослой жизни. Он пожелал им бережно относиться к выданному документу и достойно нести высокое звание гражданина Российской Федерации. Помимо этого, молодые люди получили в подарок издание Конституции РФ.

- Получение паспорта дает немалые права, но и накладывает обязанности. Паспорт – главный документ гражданина нашей страны, поэтому относиться к нему надо с особой ответственностью, соблюдая законы, и правовые нормы нашего государства, - отметила одна из мам - Кристина Деркач.

Отметим, что услуга по выдаче паспорта гражданина Российской Федерации осуществляется в МФЦ Владивостока с 1 февраля 2017 года. А с начала нынешнего года здесь оформлено уже более 7 тысяч паспортов гражданина РФ и загранпаспортов.