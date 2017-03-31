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Общество

У соискателей денежной премии «Молодежный вектор» осталось два дня

По окончанию приема документов от соискателей премии будет сформирован экспертный совет
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжают принимать документы от соискателей знака «Молодежный вектор», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Представители молодёжи, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы, получат денежное поощрение в размере 25 000 рублей.

Как сообщили в управлении по делам молодежи администрации города, до конца приема заявок осталось два дня. Для выдвижения кандидата на присуждение премии необходимо предоставить ходатайство о выдвижении кандидата по форме (в приложении). В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата в области молодежной политики города Владивостока в период за один календарный год, предшествующий дате выдвижения кандидата на присуждение знака (в 2016 году - с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016 года).

По окончанию приема документов от соискателей премии будет сформирован экспертный совет, куда войдут представители администрации Владивостока, творческой среды и общественности. Члены экспертного совета рассмотрят документы всех кандидатов, проведут заочную оценку деятельности лауреатов.

Ходатайство и документы кандидата, предоставляются в управление по делам молодежи администрации города Владивостока по адресу: г. Владивосток, Океанский проспект, 30. Контактное лицо: Полтавцева Анастасия Владимировна, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи, тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

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