В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍

Воспитание трудом может привить творческие способности

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков выступили с инициативой ввести трудовое воспитание на всех уровнях общего образования в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в действующей редакции закона «Об образовании в РФ» отсутствует понятие «трудовое воспитание».



В документе также говорится, что привлечение обучающихся без их согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.



Отметим, что проект вносит в законодательство изменения, направленные на создание правовых условий, обеспечивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс.



Согласно законопроекту, трудовое воспитание должно осуществляться на всех уровня образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и общеобразовательными программами.



По мнению авторов законопроекта, трудовое воспитание способствует организации работы учащихся, становлению у них навыков и ответственного отношения к труду.



Как считают инициаторы проект закона, воспитание трудом может привить творческие способности.



Стоит добавить, что еще в феврале министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в Минобрнауки поддержат законопроект о трудовом воспитании школьников. «Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят закон о трудовом воспитании, который мы будем поддерживать обеими руками», - сказала Васильева.