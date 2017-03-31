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Общество

В Госдуму внесен законопроект о трудовом воспитании в школе‍

Воспитание трудом может привить творческие способности
Фото: gazetadr.ru Фото: gazetadr.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Члены Совета Федерации Виктор Кресс и Александр Волков выступили с инициативой ввести трудовое воспитание на всех уровнях общего образования в России, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в действующей редакции закона «Об образовании в РФ» отсутствует понятие «трудовое воспитание».

В документе также говорится, что привлечение обучающихся без их согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Отметим, что проект вносит в законодательство изменения, направленные на создание правовых условий, обеспечивающих внедрение трудового воспитания в образовательный процесс.

Согласно законопроекту, трудовое воспитание должно осуществляться на всех уровня образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и общеобразовательными программами.

По мнению авторов законопроекта, трудовое воспитание способствует организации работы учащихся, становлению у них навыков и ответственного отношения к труду.

Как считают инициаторы проект закона, воспитание трудом может привить творческие способности.

Стоит добавить, что еще в феврале министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в Минобрнауки поддержат законопроект о трудовом воспитании школьников. «Я знаю, что ваши коллеги в Думе готовят закон о трудовом воспитании, который мы будем поддерживать обеими руками», - сказала Васильева.

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