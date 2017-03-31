Пауки могут уничтожить человечество всего за один год, - ученые

Общий вес этих насекомых составляет 25 млн тонн

Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Европейские ученые в ходе подсчетов выяснили, что все пауки планеты могут уничтожить человеческую расу всего за один год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, на практике такое окончание существования человеческой цивилизации маловероятно, но итоги, полученные исследователями, вызывают интерес.

В ходе исследования специалисты выяснили, что пауки съедают за год 400 - 800 млн тонн своей добычи, а эта цифра практически соответствует весу всего населения Земли.

Таким образом, можно сделать вывод, что если люди уничтожат все вокруг и останутся один на один, то насекомых может устроить и человеческое мясо, которого им хватит на год.

По словам ученых, на сегодняшний день примерный общий вес пауков на Земле составляет более 25 млн тонн.