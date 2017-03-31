В некоторых районах Владивостока запретят парковаться 18:40, 30 марта В некоторых районах Владивостока запретят парковаться (Фото)
Приморец решил устроить перекур в здании суда 17:50, 30 марта Приморец решил устроить перекур в здании суда
ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках 17:39, 30 марта ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках (Эксклюзив)
Новостная лента
Март, 31 пятница
04:05
Газета «Владивосток» и РИА VladNews нашли самую-самую! Эксклюзив
04:05
РИА VladNews ждет ваших новостей
04:05
Опасную жвачку ищут в магазинах в Приморье Фото
03:15
Пауки могут уничтожить человечество всего за один год, - ученые
02:07
В МФЦ Владивостока торжественно вручили паспорта молодым жителям города Фото
01:16
У соискателей денежной премии «Молодежный вектор» осталось два дня
00:04
Приморский океанариум теперь будет сотрудничать с фондом «Сколково»
Март, 30 четверг
23:02
Почти в 40% детских садов Приморья не хватает мест для детей
22:05
Воздержание от секса опасно для женщин, - ученые
21:23
Городской и краевой чемпионаты по сумо и самбо среди девушек состоятся во Владивостоке 30 марта Фото
20:01
Остановки общественного транспорта в селе Береговом наименовали на комиссии по городской топонимике Фото
19:20
Детей Владивостока посетило "Вдохновение" Фото
19:04
Субсидии на коммунальные услуги в Приморье в цифрах
18:40
В некоторых районах Владивостока запретят парковаться Фото
18:09
Расследование уголовного дела в отношении Никиты Белых завершено
17:50
Приморец решил устроить перекур в здании суда
17:39
ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках Эксклюзив
17:30
Жительница Приморья выплатила 300 тысяч рублей своей несовершеннолетней дочери
17:21
Александр Галушка оценил комплексный план развития Приморья до 2025 года
17:17
В пятницу во Владивосток придет теплая весенняя погода
17:09
СК Приморья заинтересовался опасными жвачками на прилавках магазинов
17:05
Как доказать свою правоту покупателям во Владивостоке Видео
16:54
В Приморье сотрудник колонии передал заключенному телефоны за взятку
16:51
​Когда доллар будет в стоимости 50 рублей?
16:48
Подпорную стену на Станюковича возведут из буроинъекционных свай
16:36
Марафоны опасны для здоровья, - ученые
16:30
Грузовой автомобиль перевернулся на трассе в Приморье
16:22
Капремонт-2016 в Приморье в цифрах
16:19
Во Владивостоке пройдёт полуфинальная игра Всероссийской юниор – лиги КВН
16:11
Ушел из жизни известный российский журналист
16:06
VIII канал устроил свадебный шоппинг в рамках проекта Видео
15:50
Временный порядок оформления подержанных иномарок Фото
15:37
Дрифтеры Приморья готовятся к открытию сезона
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4107 (46) от 31 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Заряд педагогической энергии
Начинаем генеральную уборку
Скалолазы-альбиносы обитают в заповеднике
Приморский край самый медленный в выдаче ДВ-гектаров
Четыре тысячи немытых…
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Красота и Здоровье

Пауки могут уничтожить человечество всего за один год, - ученые

Общий вес этих насекомых составляет 25 млн тонн
Фото: bugaga.ru Фото: bugaga.ru
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

Европейские ученые в ходе подсчетов выяснили, что все пауки планеты могут уничтожить человеческую расу всего за один год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

По словам специалистов, на практике такое окончание существования человеческой цивилизации маловероятно, но итоги, полученные исследователями, вызывают интерес.

В ходе исследования специалисты выяснили, что пауки съедают за год 400 - 800 млн тонн своей добычи, а эта цифра практически соответствует весу всего населения Земли.

Таким образом, можно сделать вывод, что если люди уничтожат все вокруг и останутся один на один, то насекомых может устроить и человеческое мясо, которого им хватит на год.

По словам ученых, на сегодняшний день примерный общий вес пауков на Земле составляет более 25 млн тонн. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Воздержание от секса опасно для женщин, - ученые
22:05, 30 марта 2017 Воздержание от секса опасно для женщин, - ученые

Интимная близость может защитить от многих вредных факторов

Марафоны опасны для здоровья, - ученые
16:36, 30 марта 2017 Марафоны опасны для здоровья, - ученые

Появляется сильная нагрузка на легкие

С помощью активированного угля можно ухаживать за кожей, - ученые
05:34, 29 марта 2017 С помощью активированного угля можно ухаживать за кожей, - ученые

Препарат должен находиться у каждого в аптечке

В России число госпитализированных с симптомами гриппа выросло на 14%‍
04:13, 29 марта 2017 В России число госпитализированных с симптомами гриппа выросло на 14%‍

Учебные заведения закрыты на карантин

Любители развлекательных программ чаще голосуют за популистов
17:42, 28 марта 2017 Любители развлекательных программ чаще голосуют за популистов

Люди чаще верят политикам

Недостаток влаги может стать причиной ожирения
16:21, 28 марта 2017 Недостаток влаги может стать причиной ожирения

Людям необходимо много пить воды

Владивостокцы просыпаются после зимней спячки и вступают в ЗОЖ отряд
12:50, 28 марта 2017 Владивостокцы просыпаются после зимней спячки и вступают в ЗОЖ отряд

ЗОЖ проект «Волшебный педель» для всех кто хочет стать лучше, сильнее, красивее, но до сих пор откладывал это «на потом»