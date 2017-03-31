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Политика и экономика

Эксперт: Россияне скоро увидят доллар за 55 рублей, а евро - за 60

Ситуация на валютном рынке будет зависеть от цены нефти
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 31 марта , РИА Vladnews.

«Россияне скоро увидят доллар за 55 рублей, а евро за 60», пишет RG, ссылаясь на инвестиционного аналитика GLOBAL FX Сергея Кробкова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.


По мнению эксперта, в ближайшие дни курс рубля к доллару может приблизиться к максимальному годовому значению – 56,50. И если еж два дня подряд курс рубля будет держаться на этом уровне, далее можно ждать снижения доллара к уровню в 55 рублей.


Во многом, по мнению эксперта, ситуация на валютном рынке будет зависеть от цены нефти. При достижении цены выше 52,50 долларов за баррель, начнется новая волна рублевого оптимизма.
«Такая ситуация не выгодна экспортерам, отечественным производителям и гражданам, которые покупали доллар по цене в 60-70 рублей, чтобы защитить свои скромные сбережения», - отмечает Коробков.

Подешевеет к рублю и евро. «Сейчас пара евро/рубль торгуется в районе 61 рубля, но сочетание факторов ослабления евро на глобальном валютном рынке и повышения нефтяных котировок, приведет, как минимум, к тестированию минимальных отметок», - отметил эксперт, указав, что и с евро ситуация во многом зависит от цены нефти.

Коробков предполагает, что период слабости доллара на глобальном рынке Forex подходит к завершению. С учетом ситуации в экономике США, можно ожидать, что ФРС США на заседании 13—14 июля повысит ключевую ставку.

«Сегодня будут опубликованы окончательные сведения о динамике ВВП США в IV-м квартале 2016 года. Экономисты ожидают пересмотра предварительной оценки роста с 1,9% до 2% в годовом выражении. Нельзя исключать, что пересмотр окажется более значительным», - отмечает аналитик.

В паре доллар-евро в ближайший период, вероятнее всего, будет дорожать евро. Это связано с запуском процедуры Brexit. Продолжить дешеветь к доллару и британский фунт, считает эксперт.

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