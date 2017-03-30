Александр Галушка оценил комплексный план развития Приморья до 2025 года

Оценка оказалась невысокой

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Дальневосточные регионы представляют Минвостокразвития комплексные планы социально-экономического развития территорий до 2025 года. Глава министерства Александр Галушка отметил низкую степень проработки комплексных планов Приморского края и Сахалинской области, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. В пятницу, 31 марта, свой комплексный план представит Еврейская автономная область.

Что касается Амурской области и Хабаровского края, они представили подробные планы. План Якутии, по оценке Александра Галушки, требует доработок.

Глава Минвостокразвития отметил, что данные планы должны быть включены в госпрограммы:

«Территориальные проблемы должны решаться за счет отраслевых госпрограмм, - сказал Александр Галушка. - Комплексный план - это и есть увязка всего этого. Нам необходимо «видеть» вместе: и здравоохранение, и образование, и сельское хозяйство. Комплексный план развития региона сводит воедино эти мероприятия, которые требуют федеральной поддержки и стыкует это с тем, что необходимо региону».