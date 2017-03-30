СК Приморья заинтересовался опасными жвачками на прилавках магазинов

По данному факту проводится проверка

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В четверг, 30 марта, в приморских СМИ появилась информации об опасной жвачке, которая призывает к совершению опасных действий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

По данным СМИ, опасная жвачка была обнаружена в 10 торговых точках региона. Сообщается, что на упаковке имеется надпись, которая призывает к опасным действиям.

По данному факту проводится доследственная проверка.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в магазинах края появилась жвачка «5» (производителя Wrigley), на которой размещен интригующий слоган «Правда или Действие». Обертки пластинок жвачки сделали мрачно-черными и на них написали задания-вопросы, многие из которых недвусмысленно говорят о смерти, либо призывают к смертельно опасным действиям («Заберись на самую высокую точку и сделай селфи!»). Либо намекают на запрещенную игру в соцсетях «Синий кит». Всего – более 900 различных заданий и вопросов.