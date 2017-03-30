В Приморье сотрудник колонии передал заключенному телефоны за взятку

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

В исправительной колонии строгого режима №33 в городе Спасск-Дальний Приморского края была пресечена передача взятки: младший инспектор отдела безопасности колонии передал за 15 тысяч рублей осужденному 2 мобильных телефона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН. Должностное лицо было задержано сотрудниками Управления собственной безопасностью ГУФСИН сразу после передачи телефонов.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ. Примечательно, что дать взятку предложил сам сотрудник колонии. Деньги были переведены на банковскую карту.