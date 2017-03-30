​Когда доллар будет в стоимости 50 рублей?

Курс валют на 30 марта

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.02 рублей, а евро - 61.53 рубль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. По опросу, проведенному ВЦИОМ среди россиян, более 45 процентов уверены, что ближе к лету курс доллара достигнет 65 рублей, однако 20 процентов опрошенных уверены, что в ближайшее время американская валюта опустится до стоимости 50 рублей за один доллар. Аналитики на сегодняшний день сообщают, что стоимость доллара зависит от стоимости нефти, показатели стоимости которой постоянно меняются.



Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 57.55 рублей, а продать валюту выгодно в Роял Кредит Банке за 56.60 рублей за один доллар.



Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Примтеркомбанке за 61.70 рубль, а продать валюту выгодно в ББР Банке за 60.95 рублей за один евро.