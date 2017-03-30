ХК «Адмирал» заботится о своих болельщиках

Опрос для приморцев

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Сотрудники пресс-службы решили поинтересоваться, в какое время болельщикам «Адмирала» будет удобнее и комфортнее посещать матчи команды по будням, сообщает корреспондент РИА VladNews. В пресс-службе ХК «Адмирал» появилась информация о том, что на официальной странице клуба Вконтакте открыто голосование.

Приморцам предлагают на выбор два времени проведения матчей ХК по будням – 19:30 и 20:00. На данный момент большинство приморцев проголосовало за время 19:30 – 334 голоса. За время 20:00 проголосовали 214 человек.

Отмечается, что результаты голосования будут переданы в КХЛ. «Надеемся, что лига учтёт мнение приморцев», - сообщается на страничке голосования.