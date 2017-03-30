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Общество

Почти в 40% детских садов Приморья не хватает мест для детей

Переуплотненность наблюдается в 10 муниципальных образованиях края
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

На конец 2016 года в крае действовало 517 самостоятельных дошкольных образовательных учреждений и 5 филиалов. Кроме того, на базе 110 учреждений были открыты группы дошкольного образования. Два учреждения находились на капремонте. В целом численность детей, охваченных дошкольными образовательными услугами, составила 89,9 тысячи человек. Численность детей, посещающих дошкольные учреждения, увеличилась по сравнению с 2015 годом на 0,7%, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

В течении года на территории края начали деятельность 6 новых детских садов. В то же время отдельные дошкольные учреждения в сельской местности были закрыты.

Система дошкольного образования ориентирована на детей с различным уровнем умственного и физического развития. Численность детей, посещающих группы компенсирующей направленности, снизилась на 9,7% и составила 1 932 человека. В группах с нарушением речи воспитывалось 81% детей, посещающих компенсирующие группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата – 6,7%, с задержкой психического развития – 6,5%, с нарушением зрения – 1,9%,с нарушением слуха – 2,3%, со сложным дефектом – 0,9%, с нарушением интеллекта – 0,8%. В 2016 году функционировало 13 групп оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией, которые посещали 234 ребенка.

В 2016 году было организовано 56 групп кратковременного пребывания детей, их посещало 637 человек.

На конец 2016 года в 204 дошкольных учреждениях численность детей превысила число мест (39,5% от общего числа дошкольных учреждений). Переуплотненность отмечалась в 10 муниципальных образованиях края.

На конец 2016 года на одного воспитанника приходилось в среднем 9 квадратных метров площади помещений, используемых непосредственно для нужд образовательной организации. Большинство дошкольных образовательных учреждений имели музыкальный зал (89,5%), физкультурный зал (47,1%), в 38 учреждениях функционировали крытые бассейны, 25 ДОУ имели зимний сад.

Процесс воспитания и ухода за детьми осуществляли 7,1 тысячи педагогических работников, из них 6,1 тысячи человек (86,6%) – воспитатели. Высшее педагогическое образование имели 32,4% педагогических работников, а 59,2% – среднее педагогическое.

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