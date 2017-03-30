Субсидии на коммунальные услуги в Приморье в цифрах

Итоги 2016 года

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

За 2016 год 62,6 тысячи приморских семей получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (8% от числа семей, проживающих в регионе) из них 9,6 тысячи семей - в краевом центре (4%). По состоянию на конец 2016 года субсидии получали 48,8 тысячи семей, или 81 тысячи человек, из которых 49% в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Приморскстата.

Общая сумма начисленных субсидий по краю составила 975,4 миллиона рублей, из них 13,9% приходится на Владивосток. Среднемесячный размер субсидий на одну приморскую семью составил 1 298,7 рубля (2015 год – 1 363,4 рубля).

Общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, по краю составила 341,4 тысячи человек (18% населения края).

Объем средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг, составил 2,435 миллиарда рублей.

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя по краю составил 594,4 рубля (2015 – 1 104 рубля).