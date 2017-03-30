В некоторых районах Владивостока запретят парковаться

Знаки вновь появились вдоль трассы

Владивосток, четверг, 30 марта , РИА Vladnews.

Управление дорог и благоустройства администрации города сообщает о введении запрета на остановку и стоянку автотранспортных средств по улице Русской, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Запрещающие знаки 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор» будут установлены на разделительной полосе по улице Русской от автовокзала до пересечения с проспектом 100-летия Владивостока. Таким образом, парковка будет запрещена только по левой стороне, около зелёной зоны.

Стоит отметить, что работы проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения, увеличения пропускной способности и организации доступного проезда.

«Дорожные знаки «остановка запрещена» уже устанавливались на данном участке улично-дорожной сети, но были сняты неустановленными лицами. Поэтому часть знаков просто возвращается на свои места. Новые, дополнительные, будут установлены в районе Русской, 2», - отметила главный специалист отдела организации дорожного движения управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Валентина Бакай.

Отметим, что работы по обслуживанию и установке новых дорожных знаков продолжаются во Владивостоке. С начала 2017 года в столице Приморья проведено обслуживание, установлено и заменено более 200 знаков и информационных табличек. Новые знаки предупреждают автолюбителей о приближении к искусственным дорожным неровностям, запрете стоянки, работе эвакуаторов, направлении движения, о приближении и границах наземных пешеходов и т.д. Работы по текущему содержанию, обслуживанию и установке знаков проводятся силами муниципального учреждения «Содержание городских территорий».